S.S. Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bursa Gastronomi Festivali'nde kurduğu stantla büyük ilgi gördü. Kadın emeğini ve yerel üretimi ön plana çıkaran kooperatif, özel yaban mersini ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali, yerel üreticileri ve kadın kooperatiflerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin dikkat çeken katılımcılarından biri de S.S. Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi oldu.

EL EMEĞİ VE DOĞAL LEZZETLER BİR ARADA

Festival alanında kurdukları stantta misafirlerini ağırlayan emektar kadınlar; doğal yöntemlerle ürettikleri yaban mersini reçelleri, marmelatları ve işlenmiş özel ürünleri sergiledi. Mavi-beyaz ekose örtülü stantlarında önlükleriyle yer alan kooperatif üyeleri, hem ürünlerin tanıtımını yaptı hem de yaban mersininin sağlığa faydaları ve üretim süreçleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

'KADIN GÜCÜ VE YEREL ÜRETİM DESTEKLENMELİ'

Yerel tarımın ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemine vurgu yapılan stantta, doğallığı ve lezzetiyle öne çıkan yaban mersini ürünleri festival ziyaretçilerinden tam not aldı.

Kooperatif Başkanı Hülya Can ve Başkan Yardımcısı Asiye Can, bu tür organizasyonların emektar kadınların sesini duyurması ve ürettikleri değerleri daha geniş kitlelerle buluşturması açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

Gastronomi meraklıları ve lezzet tutkunları festival boyunca Candarlı Kadınları'nın standını ziyaret ederek doğal ve sağlıklı yaban mersini lezzetlerini tatma fırsatı buldu.