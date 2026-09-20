İzmir Karabağlar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 14. Kavacık Üzüm Festivali, üreticilerin emeğini ve bölgenin tarımsal değerlerini tanıtarak yoğun katılımla başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından Kavacık'ın coğrafi işaretli üzümünü, üreticinin emeğini ve bölgenin tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 14. Kavacık Üzüm Festivali coşkuyla başladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın ev sahipliğinde iki gün sürecek festival; üretici stantlarından atölyelere, yarışmalardan konserlere uzanan renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı.

Gaziler Günü etkinlikleri sonrası festivale de katılan gazilerimiz de günün en anlamlı görüntülerinden birini oluşturdu. Festivale Buca Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Konak Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve Tire Belediyesi başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu destek verdi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ender Beyazyıldırım, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Yeni Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, Yeni Parti Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Güzelbahçe Belediyesi Başkan Vekili Ayşe Akın, Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, İzmir Hava Radar Mevzi Komutanı Hava Albay Ertan Atik, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Murat Koçak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi adına Kıbrıs Gazisi Yakup Demirtaş, Karabağlar Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Gülgü, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAVACIK ÜZÜMÜNÜN HİKAYESİ

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karabağlar Belediyesi Spor Okulları Halk Oyunları ekibinin Zeybek oyunuyla başladı. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda zorlu koşullarda üretilen Kavacık üzümünün hikâyesi ve dayanışma duygusu ön plana çıktı. Üreticilerin emeğine değer katmak amacıyla 11 yıl önce yola çıktıklarını belirten Kavacık Kadın Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, 'Aroması yüksek, emeği çok Ege'nin incisi Kavacık üzümünü en iyi şekilde tanıtmak için çalışıyoruz. İyi tarım sertifikalarımızı da aldık. Bu tadı her geçen gün anlatmaya, belgelemeye çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin desteğiyle daha da güçlenerek yol almaya devam ediyoruz' dedi. Kavacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yalçın ise Kavacık üzümünün isminin daha çok tanıtılması, üreticinin emeğinin karşılığını alması için el birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

VATANIN KIYMETİNİ BİLELİM

Gaziler Günü törenlerinin ardından Kavacık Üzüm Festivaline katılan gaziler adına bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi adına konuşan Kıbrıs Gazisi Yakup Demirtaş ise vatan toprağının her parçasının kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. 'Özgürce yaşadığımız bu topraklarda şehitlerin kanı, gazilerin fedakârlığı ve annelerin gözyaşı var' diyen Kıbrıs Gazisi Demirtaş, başta gençler olmak üzere herkesin bu emanete sahip çıkması gerektiğini hatırlattı. Belediye Başkanı Kınay'a da bu anlamlı güne nazik davetleri için teşekkür eden Kıbrıs Gazisi Demirtaş, kendisine çiçek takdim etti.

İZMİR'İN TOPRAĞI BEREKETLİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ender Beyazyıldırım ise üreticinin emeğini aldığı tarımsal faaliyetlerin çok daha iyi bir noktaya geldiği kent vurgusu yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Beyazyıldırım şunları söyledi: 'İzmir'in toprağına, üreticimizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Bir salkım üzümün sofralarımıza gelişi bir emektir. Ancak üreticinin ayakta kaldığı bir kent geleceğini inşa eder. İzmir'in zenginliğini ortaya çıkaran, kentin toprağını koruyan, kültürünü yaşatan, kırsalda üretimi güçlendiren herkese teşekkür ederim.'

GAZİLER GÜNÜ VURGUSU

Kavacık üzümünün üreticinin büyük emeğiyle bugünlere geldiğini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise Gaziler Günü'nün önemini vurgulayarak konuşmasına başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve gazileri minnetle anan Başkan Kınay şunları söyledi: 'Bugün 19 Eylül. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazilik ve mareşallik unvanını aldığı, aynı zamanda gazilerimizin günü. 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı' derken, bu toprağın bereketini, emeğini, bize bugünleri getirenleri, Cumhuriyeti, demokrasiyi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz tarihimiz, gazilerimiz çınarlarımız.'

EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞÜYORUZ

Günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylüye verdiği değere vurgu yapan Başkan Kınay, 'Hangi rüzgâra, hangi borana, hangi kıtlığa denk gelirsek gelelim elimizdekini birleştirerek, ekmeğimizi bölüşerek daha güzel yarınları birlikte yaratalım. Köyümüzün emeği büyüsün, köylümüzün emeği büyüsün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' diyerek başladığı aydınlık mücadelesinde aynı adımlarla hep beraber yürüyelim. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu, çiftçimizi ve emeğimizi büyütmeye devam edelim' ifadelerini kullandı.

BİR YOL HİKAYESİ

Festivalin geçmişten bugüne uzanan bir emek hikâyesi olduğunu vurgulayarak konuşmasına devam eden Başkan Kınay, 'Kavacık üzümüyle bugün bereketimizi, emeğimizi paylaşıyoruz. Hepiniz Kavacık'a, köyümüze, emeğimize, sözümüze ortak olmaya hoş geldiniz' dedi. Başkan Kınay, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bugün burada bir yol hikâyesini paylaşıyoruz. Burası yıllar içinde üzüm festivaliyle büyüyen bir emeğin hikâyesidir Altında oturduğumuz çınarın yapraklarının sesini duyun. Yoldan gelirken geçtiğiniz ormanları, üzüm bağlarını, toprağın kokusunu ve bereketini hissedin.'

HER STANTTA KAVACIK'IN EMEĞİ VAR

Kavacık üzümünün zorlu doğa koşullarda yetiştirildiğine dikkat çeken Başkan Kınay, 'Buradaki emeği ve ortaya konan yüreği görmeniz lazım. Gördüğünüz her bir stantta Kavacık'ın emeği var. Suyun olmadığı dik yamaçlarda çapalanarak, büyük emeklerle yetiştirilen üzümler var. Çünkü üzümün dalından koparıldıktan sonra da emeği bitmiyor. Soframıza gelene kadar kadınlarımızın, erkeklerimizin büyük bir titizlikle ayıklıyor' dedi.

KADINLARIN 11 YILLIK KOOPERATİF EMEĞİ

Kavacık Kadın Kooperatifi'nin 11 yıllık hikâyesinin önemine ayrı bir parantez açan Başkan Kınay, kadınların üretimdeki rolüne ve emeğine vurgu yaptı. Başkan Kınay, 'On bir yıldır küçücük bir köyde kadınlarımızın ilmek ilmek, emek emek büyüttüğü bir kooperatifimiz var. Bu iki gün boyunca stantlarda Kavacık'ın her bir evinin, kadınının, erkeğinin, gencinin ve yaşlısının kendi elleriyle yaptıkları ürünlerin emeğini göreceksiniz. O stantlara bu gözle bakın' ifadelerini kullandı.

BURADA KARABAĞLAR VAR

Festivalin büyük bir dayanışmayla gerçekleştirildiğini ifade ederek katkı koyan tüm kamu kuruluşlarına teşekkür eden Başkan Kınay, 'Burada bir dayanışma, bir dostluk, elindekini paylaşma, ekmeğini bölüşme var. Bugün bu festivalde Kavacık üzümüyle, yaşlı çınarıyla, güzel doğasıyla, şelalesiyle Karabağlar var. Tüm bu güzellikler aslında nelere sahip olduğumuzun ve nelere sahip çıkmamız gerektiğinin de bir göstergesi' dedi.

EN İYİ ÜZÜMLER SEÇİLDİ

Festivalin geleneksel üzüm yarışmasında 20 bağ sahibinin üzümleri değerlendirildi. Jüride Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçak İşçi ve Araştırma Görevlisi- Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Ege Kaçar, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Ziraat Mühendisi Dr. Elvan Hatipoğlu, Karabağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Dr. Ufuk Çatıkkaş, Menderes Ziraat Odası Meclis Üyesi İbrahim Uysal, Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ziraat mühendisleri Ayça Kamış Ergün ve Gülşah Akgün yer aldı.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Jüri üyelerine Kavacık üzümü ve yapılan değerlendirme sonucunda birinci olan Hüseyin Yıldırım'a 2 tam altın, ikinci olan İsmet Yıldırım'a bir tam ve 1 çeyrek altın, üçüncü olan Sibel Çoban'a ise tam altın ödülü Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılan diğer üreticilere de çeyrek altın verilirken herkese emekleri nedeniyle teşekkür edildi.

KADIN ÜRETİCİLERİN EMEĞİ

Coğrafi işaretli Kavacık üzümünün yanı sıra yöresel ürünler de festivalde ziyaretçilerle buluştu. Kavacık Kadın Kooperatifi, Karabağlar'daki Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Kadın Emeği Pazarı başta olmak üzere üreticilerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı stantlar yoğun ilgi gördü. Kavacık Köyü sakini Ressam Meryem Düzgünkaya'nın sergisi ve çocukların katıldığı resim atölyesi de festivalin renkli etkinlikleri arasında yer aldı. 'Ben Yaparım' ve 'Biz Yaparız' interaktif yarışmaları ise katılımcılara keyifli anlar yaşattı.