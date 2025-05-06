Bornova Belediyesi, ruhsat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ‘e-ruhsat’ uygulamasını hayata geçiriyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, vatandaşların ruhsat işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesini sağlamak amacıyla kurumsal internet sitesi üzerinden sunacağı e-ruhsat uygulamasını tanıttı.

Bornova Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Ruhsat Müdürlüğü personeli ile uygulamanın doğrudan muhatabı olan vatandaşlar katıldı.

Sunumun ardından soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katılarak sürecin vizyon boyutunu anlattı.

Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi'nin son bir yılda üç temel dönüşüm üzerinde çalıştığını belirterek, “Kentsel dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Bu üç başlık, bizim Bornova için seçtiğimiz yol haritasını oluşturuyor. E-ruhsat uygulaması da bu dijital dönüşüm vizyonumuzun önemli bir adımıdır” diye konuştu.

BORNOVALININ HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

Dijital dönüşümün sadece belediye içinde teknoloji kullanımını artırmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Eşki, amaçlarının vatandaşların da bu dönüşümden doğrudan faydalanması olduğunu söyledi. Özellikle ruhsat süreçlerinde yaşanan yavaşlık ve bürokratik engellerin hem vatandaşlar hem de sektör profesyonelleri için ciddi bir sorun olduğunu belirten Eşki, “Bu sadece Bornova’nın değil, birçok belediyenin ortak sorunu. Biz bu noktada çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullandı.