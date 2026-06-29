İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan markette yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında, bir binanın zemin katında faaliyet gösteren marketin depo bölümünde yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine 2 tonaj araç, 1 merdivenli araç ve 3 arazözle sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve marketin iç kısmına doğru yayılan yangına ekipler hızla müdahale etti. Deponun duvarını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının binaya sıçramadan söndürülmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.