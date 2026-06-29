Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın Kartı Komisyonu'nun 2026 yılı ikinci toplantısının tamamlandığını duyurdu. Başvuruları karara bağlanan medya mensupları, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın Kartı Komisyonu'nun 2026 yılı ikinci toplantısının gerçekleştirildiğini ve komisyon kararlarının erişime açıldığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran'da düzenlenen toplantıda dosyaları görüşülen medya mensuplarına ilişkin komisyon kararları, e-Devlet sistemi üzerinden erişime sunuldu.
Basın kartı başvurusunda bulunan gazeteciler, başvurularına ilişkin sonuçları 'Basın Kartı Komisyon Sonucu Sorgulama' hizmeti üzerinden öğrenebilecek.
Açıklamada, basın kartı almaya hak kazanan medya mensuplarına kartlarının baskı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlükleri aracılığıyla teslim edileceği belirtildi.