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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran'da düzenlenen toplantıda dosyaları görüşülen medya mensuplarına ilişkin komisyon kararları, e-Devlet sistemi üzerinden erişime sunuldu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın Kartı Komisyonu'nun 2026 yılı ikinci toplantısının gerçekleştirildiğini ve komisyon kararlarının erişime açıldığını bildirdi.

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