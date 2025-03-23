Dünyaca ünlü botanikçi Edward Wittall tarafından 1800’lerin sonunda Bornova’da yetiştirilen ve “Bornova Lalesi” (Tulipa Culisiena) olarak bilinen nadir çiçek, yaklaşık 30 yıl aradan sonra yeniden çiçek açtı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi ve Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nün iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz Aralık ayında Bornova Belediye Meclis Kararı ile Bornova Lalesi'nin yeniden üretimi için ilk adım atılmış, Başkan Ömer Eşki, ilçenin kırsal mahallerinden Kayadibi’nde ilk lale soğanını dikerek tarihi süreci başlatmıştı.

1990’lardan beri Bornova topraklarında görünmediği için neslinin tükendiği düşünülen bu eşsiz laleye, Bornova Belediyesi ve Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nün kültüre alma çalışmalarıyla yeniden hayat verildi.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, geçen üç ay sonra yine aynı yerde yaptığı açıklamada, "Nesli tükendiği düşünülen ve artık var olmadığına inanılan Bornova Lalesi’nin 30 yıl aradan sonra kendi topraklarında açtı. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bornova Misket Üzümü ve Bornova Kınalı Bamyası’ndan sonra Bornova Lalesi’ni de tescillemek için başvurularımızı yaptık. Yakın zamanda Bornova’nın parklarında taşıdığı renklerle Ayyıldızlı Bayrağımızı temsil bu eşsiz laleleri göreceğiz” dedi.

Bornova Lalesi’ni kent peyzajında kullanacaklarını söyleyen Başkan Eşki, “Şu anda üretim aşamasında olan Bornova Lalesi, birkaç yıl içinde Bornova’nın farklı noktalarında peyzaj amaçlı kullanılacak. İnsanların daha keyifli, daha mutlu olmasına katkı sağlayacak. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

RENKLERİ TÜRK BAYRAĞINI TEMSİL EDİYOR

Bornova Lalesi'nin üretim çalışmaları, doğal habitatı göz önünde bulundurularak, Kayadibi Mahallesi’ndeki arılık alanında yapılıyor. 14 Mart itibariyle ilk çiçeklerini açan lale, 6 taç yapraklı ve kırmızı-beyaz renkleriyle adeta Türk bayrağını temsil ediyor.

BORNOVA LALESİ TESCİLLENİYOR

Bornova Belediyesi, ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Bornova Lalesi’nin resmen tescillenmesi için başvurularını yaptı. Daha önce Bornova Misket Üzümü ve Bornova Kınalı Bamyası gibi coğrafi işaret alan değerlerin yanına, Bornova Lalesi de eklenecek.