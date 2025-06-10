İzmir'de Bornova Belediyesi’nin “Stormlog” projesi kapsamında Lizbon’a yapılan çalışma ziyareti, sürdürülebilir su yönetimi ve iklim dirençli kent modelleri için önemli iş birliği fırsatlarını gündeme getirdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin ortak olduğu “Stormlog - Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Su Yönetimi” projesi kapsamında, Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin katılımıyla Portekiz’in başkenti Lizbon’a gerçekleştirilen çalışma ziyareti, Bornova Meclisi’nde masaya yatırıldı. Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Emrah Bıyık, Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda projeye dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

LİZBON’UN YEŞİL BAŞKENT DENEYİMİ

2020 yılında Avrupa Yeşil Başkent unvanını alan Lizbon’un, sıcak bir Akdeniz kenti olarak ısı adası etkisi ve taşkınlarla mücadelede doğayla uyumlu çözümler geliştirdiğini belirten Dr. Bıyık, “Lizbon’un yeşil altyapı projeleri, Bornova için ilham verici. Sel riski taşıyan bir bölge, drenaj sistemleriyle entegre bir parka dönüştürülerek betonlaşmanın etkileri azaltıldı. Ayrıca 5 kilometrelik Monsanto - Santo Apolónia yağmur suyu tüneli, taşkın sularını Atlantik Okyanusu’na yönlendirirken, az yağışlı günlerde bu su arıtılarak yeşil alan sulamasında kullanılıyor” dedi.

TÜRKİYE İMZASI: ELEKTRİKLİ MİNİBÜSLER

Lizbon’un elektrikli toplu ulaşım sistemlerini de inceleyen heyet, Türkiye’den Karsan üretimi elektrikli minibüslerin Lizbon Belediyesi filosunda yer aldığını gözlemledi. Dr. Bıyık, “Bu araçlar akıllı sistemlerle izlenerek enerji tasarrufu sağlıyor. Türkiye’nin bu alanda katkısı gurur verici” diye konuştu.

Lizbon’un GEBA LİS sosyal konut projesi, enerji yoksulluğuna karşı yenilenebilir enerji, ısı yalıtımı ve düşük enerji tüketimli çözümlerle dikkat çekti. Dr. Bıyık, “20 binden fazla sosyal konutta iklim dirençli yaşam alanları oluşturulmuş. Bu model, Bornova’da uygulanabilir” dedi.

DİJİTALLEŞMEYLE SU TASARRUFU

Lizbon’un karbon nötr su altyapısı çalışmaları da ziyarette öne çıktı. Akıllı sayaçlar, dijital kaçak tespit sistemleri ve su geri kazanım teknolojileriyle büyük tasarruf sağlandığını belirten Dr. Bıyık, su arıtma tesislerinden enerji üretimine yönelik döngüsel ekonomi çözümlerinin de incelendiğini aktardı.

Heyet, ziyaretin son gününde Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ile bir araya geldi. Görüşmede, Bornova ve Lizbon arasında iş birliği fırsatları, AB projelerine katılım ve iklim dirençli kent stratejileri ele alındı.

Dr. Bıyık, Lizbon’un başarısının yerel yönetim, üniversite, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinden kaynaklandığını belirterek, “İklim krizi ortak akıl gerektiriyor. Lizbon’un kapsayıcı ve doğayla uyumlu modelini Bornova’da hayata geçirebiliriz.” dedi.