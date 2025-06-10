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Büyük ikramiye “Milyonerler Festivali” kapsamında yapılan çekilişlerde sahibini bulabilir.

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 347 milyon TL’yi aştı.

9-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

4 bilen talihliler kişi başı 74 bin 417 TL ikramiye kazandı.

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Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 9 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen birinci çekilişinde, 4 bilen 191 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı. İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali” 9 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen birinci çekilişinde 191 talihliye 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.