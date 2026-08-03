Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti Gençlik Kolları teşkilatıyla düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Gençlerle samimi bir ortamda bir araya gelen Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı hedeflerine gençlerin enerjisi ve fikirleriyle ulaşılacağını vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri teşkilatı tarafından Emirgan Kafe'de düzenlenen gençlik buluşmasına katılarak gençlerle bir araya geldi. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği programda gençlerin görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin üstleneceği role dikkat çekti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler, il gençlik yönetimi ile Talas, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Gençlik Kolları başkanlarının da katıldığı buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Gençlerle kurduğu güçlü iletişimle her fırsatta onların yanında olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en büyük gücünün gençler olduğunu belirterek, onların heyecanı, üretkenliği ve dinamizminin geleceğe yön vereceğini ifade etti.

Program boyunca gençlerle sıcak ve içten sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare kültürünün önemine vurgu yaparak, gençlerin fikirlerini önemsediklerini dile getirdi. Büyükkılıç, 'Gençlerimizin enerjisi, heyecanı ve ortaya koyduğu vizyon bizlere güç veriyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle omuz omuza yürüyerek ulaşacağız' değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik buluşması, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş da eşlik etti.