Bolu Yüzme Kulübü, 1 hafta sürecek sezon hazırlık kampı için 1850 metre yükseklikte, tertemiz bir doğada hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni tercih etti.KAYSERİ (İGFA) - 2024 ACES Avrupa Spor Şehri Kayseri’yi, hizmete açtıkları yeni tesisler ve ev sahipliği yaptığı dev spor organizasyonları ile sporun merkezi yapma yönünde emin adımlarla ilerleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi, çeşitli spor dallarında profesyonel takımları ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, futboldan basketbola, beyzboldan yüzmeye birçok spor dalında tam donanımlı tesisi ile profesyonel takımların tercihi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu günlerde Bolu Yüzme Kulübü sporcularını konuk ediyor.

Merkezde yeni sezona hazırlık için bir haftalık bir kampa giren Bolu Yüzme Kulübü, tam donanımlı ve kaliteli hizmet eşliğinde çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürüyor.

Sezon hazırlık kampı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni tercih eden Bolu Yüzme Kulübü Antrenörü Emrah Çetin, beklediğinden çok iyi bir tesisle karşılaştıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi burada çok güzel bir tesis yapmış. Sezon arasında tekrar bir kamp planlıyoruz. Eğer uygun şartları sağlayabilirsek tekrar buraya gelmek isteriz” dedi.