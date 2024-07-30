Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Tüneli'nde tek yönlü uzatma çalışması yapılacağını duyurdu. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istanbul ile Ankara arasinda ulaşim saglayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dagi Geçisinde, Abant-Kaynasli Kavsaklari arasinda kalan 23 kmlik kesim (Bolu Tüneli dahil); istanbul yönünde hizmet veren tünel portalinin celik konstrüksiyon olarak Kaynasli yönünde uzatilmasi ve 2 adet viyadükte 4 adet derz degisimi yapilmasi amaciyla sadece istanbul yönünde 31 Temmuz 2024 günü saat 08:00'den 19 Eylül 2024 gun saat 17:00'ye kadar 50 gün süreyle kapatilacaktir. Bu süre boyunca söz konusu kesimde Istanbul istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden saglanacaktir. Otoyolun Ankara istikameti trafige hizmet vermeye devam edecektir.

Kaynak: igf