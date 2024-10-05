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14. Kocaeli Kitap Fuarı muhteşem bir törenle açıldı

14. Kocaeli Kitap Fuarı muhteşem bir törenle açıldı

Haftanın programı şöyle;

Bölgesel Amatör Lig’de Keşanspor yarın deplasmanda Kapaklıpor ile karşılaşacak. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig’de 2024/2025 sezonu başlıyor. 9.grupta mücadele eden Keşanspor ligin ilk maçında deplasmanda Kapaklıspor ile karşılaşacak.