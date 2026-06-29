Bursa'da İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yaz aylarının ilk açık hava gösterisinde muhteşem bir sezon açılışı yaptı. 15'inci yılına özel düzenlenen 'Aşkın Yedi Hali' isimli gösteri gecesinde, 9 ayrı yörenin oyunları farklı yaş gruplarında 200'ü aşkın dansçının katılımıyla sergilendi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin 2011 yılında kurduğu ve geride kalan sürede kaydedilen gelişimle ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok başarının elde edildiği Halk Dansları Topluluğu, muhteşem gösteriyle yaza merhaba dedi. Fatih Oral eğitmenliğinde çalışmalarını sürdüren ve Minikler, Yıldızlar, Gençler ile Master olmak üzere 4 farklı yaş kategorisine gösteriler sunan Halk Dansları Topluluğu, 2026 yılının ilk açık hava gösterisinde kuruluşunun 15'inci yılına özel düzenlenen 'Aşkın Yedi Hali' programıyla izleyici karşısına çıktı. Amfi Tiyatroda düzenlenen gösteride, farklı yaş kategorilerinde 200'ü aşkın dansçı, İnegöllülere muhteşem bir şölen sundu.

Şehrin bir markası haline gelen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu özel gecede sırasıyla; İnegöl, Mardin, Trabzon, Bursa, Burdur, Konya, Kırklareli, Adıyaman ve Ordu yörelerinden en güzel koreografileri sergilediler. İzleyenlerin keyifli anlar yaşadığı gecede, halk dansları topluluğunun gösterileri herkesten tam not aldı. Tüm yaş grupları, ortaya koydukları performansla beğeni topladı.

KÜLTÜR SANAT FESTİVALİNİN FRAGMANI

Programı izleyenler arasında bulunan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, gösteri sonunda sahneye davet edildi.

Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Dündar, 'İnegöl kozmopolit bir şehir. Farklı kültürleri içerisinde barındıran adeta renkli bir çiçek bahçesi. Bu akşam da halk dansları topluluğumuz İç Anadolu'dan, Doğu'dan, Güney Doğu ve Ege'den, Akdeniz'den, Karadeniz'den ve Marmara yöresinden gösterileri bizlere sundu. Bu muhteşem gösteri için 200 kişilik dev kadroya teşekkür ediyorum. Bu akşam yapılan gösteri, aynı zamanda 13-19 Temmuz tarihleri arasında 39'uncusunu düzenleyeceğimiz Kültür Sanat Festivalimizin de bir fragmanı oldu diyebiliriz. İnşallah 22 hemşeri derneğimiz ve 11 ülkeden halk dansları ekiplerimizle burada çok güzel bir festival gerçekleştireceğiz' dedi.

BAŞARILARI İNEGÖL'ÜN GÖĞSÜNÜ KABARTIYOR

İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğunun 2011 yılında büyük bir heyecan ile faaliyetine başladığını da hatırlatan Dündar, şöyle devam etti: 'O günden bugüne de Türkiye'nin örnek ekiplerinden biri haline geldi. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kazanmış oldukları ödüllerle, yarışmalardaki performanslarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. 2017 yılında Kazakistan'da Dünya Şampiyonu oldular.

2022 yılında Özbekistan'da dünyanın en iyi dans gruplarının yer aldığı yarışmada oldukça genç yaş ortalamasıyla Dünya 3'üncüsü oldular. Yine Kazakistan'da düzenlenen Halk Dansları Festivali ve Halk Dansları Solo Dans Yarışmasında 16 ülkenin 24 dans gurubu ile yer aldığı yarışmada dansçılarımız solo yarışmada Dünya 1'incisi oldular. 2025 yılında TÜRKSOY tarafından 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edilen Kazakistan'ın Aktau şehrinde tüm ekiplerin 1'inci ilan edildiği Uluslararası Türk Dansının Ritmi Festivalinde yer aldılar. 2025 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Bursa İl Yarışması'nda İl 1'incisi oldular ve devamında bölge yarışmasını 2'nci olarak tamamladılar. Bu yıl da yine Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Halk Dansları Yarışması'nda önce Bursa 1'incisi oldular, ardından bölge şampiyonu oldular ve Türkiye'nin en iyi ilk 10 ekibi arasında yer almayı başardılar.'

'Bu başarılar tesadüf değil. Bu başarıların arkasında büyük bir emek, ciddi bir disiplin ve yıllara yayılan istikrarlı bir çalışma vardır. Bu vesileyle bu başarılarda katkısı olan tüm eğitmenlerimize ve dansçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın her zaman yanında duran, onların hayallerine ortak olan kıymetli ailelerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı gecede, Recep Erdoğan ismini de bir kez daha anmak istiyorum. Her ne kadar aramızdan ayrılmış olsa da bu güzel ekibin bu günlere gelmesinde harcadığı emekleriyle her zaman hatırlayacağımız kıymetli hocamızı, rahmet ve minnetle anıyorum.'