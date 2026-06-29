Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen Halk Dansları Gala Gecesi, Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını aynı sahnede buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gece, Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan renkli gösterilere ev sahipliği yaptı.

MANİSA (İGFA) - Yunusemre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda gerçekleştirilen programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile çok sayıda sanatsever katıldı. Salonu dolduran izleyiciler, sahnelenen gösterileri büyük beğeniyle takip ederek dansçılara uzun süre alkışlarla destek verdi.

Gala gecesinde Artvin, Teke, Bursa, Ege, Kırklareli ve Karadeniz yörelerine ait halk oyunlarının yanı sıra Zeybek ve Roman dansları da sahnelendi. Anadolu'nun farklı kültürlerini yansıtan performanslar, izleyenlerden tam not aldı.

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, 'Kocaman bir konservatuvar olduk. Bünyemizde tiyatrodan çoksesli çocuk ve gençlik korolarına, senfoni orkestrasından pop, halk müziği ve Türk sanat müziğine kadar birçok branş yer alıyor. Dört ay gibi kısa bir sürede büyük bir aile oluşturduk. Bugün 110 kursiyerimizin 98'i sahnede yer alıyor. Yeni dönem kayıtlarımız başlıyor. Tüm kurslarımız gönüllülük esasına dayalı ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Üstelik herhangi bir yaş sınırımız da bulunmuyor. Sanata ilgi duyan tüm hemşehrilerimizi konservatuvar ailemize katılmaya davet ediyoruz. Hep birlikte Manisa'da kültür ve sanatı daha da büyüteceğiz. Bugüne kadar verdiğiniz ve bundan sonra vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum' dedi.

Programın sonunda Ural Sevener tarafından halk dansları eğitmenlerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Halk Dansları Gala Gecesi, tüm katılımcıların yer aldığı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.