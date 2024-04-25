Boğaziçi Üniversitesi’nde 7 enstitüde toplam 50 programın tanıtılacağı Lisansüstü Programları Tanıtım Günleri’nde öğrenci adayları akademisyenler ve mezunlarla bir araya gelecek. 27-28 Nisan’da Güney Kampüs’te düzenlenecek olan tanıtım günleri, 5 Mayıs’ta çevrimiçi olarak da devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te 27-28 Nisan’da düzenlenecek Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Programları Tanıtım Günleri’nde 50 lisansüstü programla ilgili bilgi almak isteyen adaylar ağırlanacak. Açılacak stantlarda adaylar lisansüstü programlarıyla ilgili detaylı bilgiyi öğretim üyeleri ile mezunlardan alabilecek.

“Akademisyenlerimiz öğrenci adaylarımızın sorularını yanıtlayacak”

Akademide ve iş hayatında kendini daha ileri taşımak isteyenler için lisansüstü eğitimin öneminin altını çizen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, “Boğaziçi Üniversitesi olarak sadece lisansta değil lisansüstü programlarımızda geleceğin dünyasını inşa eden eğitim müfredatına ve alanında en yetkin akademisyenlere sahibiz. 27-28 Nisan’da Güney Kampüsümüzde düzenlenecek tanıtım günlerimizde de lisansüstü programlarımız hakkında detaylı bilgi almak isteyen aday öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Mezunlarımız ve akademisyenlerimiz adaylarımızdan gelen soruları yanıtlayacak, programa katılım şartlarıyla ilgili bilgiler paylaşacak. Akademik hayatına Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etmek isteyen herkesi 27-28 Nisan’da Güney Kampüs’e veya 5 Mayıs’ta çevrimiçi toplantımıza bekliyoruz.” dedi.

50 farklı program adayları bekliyor

Bu yıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü’nden lisansüstü programları adaylara tanıtılacak.

7 enstitü kapsamında Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Çevre Teknolojisi, Deprem Mühendisliği, Dilbilim, Eğitim Teknolojisi, Ekonomi ve Finans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Eğitim Programları ve Öğretim, Erken Çocukluk Eğitimi, Executive MBA, Felsefe, Finans Mühendisliği, Fizik, İktisat, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Edebiyatı, İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme Bilişim Sistemleri, Jeodezi, Jeofizik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Konferans Çevirmenliği, Makina Mühendisliği, Matematik, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Mekatronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Öğrenme Bilimleri, Sanayiye Araştırmacı Yetiştirme Programı ve LIFESCI, Sistem ve Kontrol Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Veri Bilimi ve Yapay Zekâ, Yapım Mühendisliği ve Yönetimi, Yazılı Çeviri, Yazılım Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisansüstü programları yer alıyor.