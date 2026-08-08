Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Süreyya Plajı Yaz Dinletileri', kent sakinlerine keyifli ve unutulmaz bir müzik akşamı sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'de yaz akşamlarının gelenekselleşen ve büyük ilgi gören açık hava etkinliklerinden 'Süreyya Plajı Yaz Dinletileri', hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Maltepe'nin tarihi ve simge yapılarından biri olan Süreyya Plajı, Bakireler Anıtı önünde düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



İZLEYİCİLER ALANI DOLDURDU



Katılımcıların 'Sandalyeni Kap Gel' çağrısına uyarak kendi kamp sandalyeleri ve örtüleriyle alanı doldurduğu gecede, Marmara Denizi'nin tatlı esintisi müziğin ritmiyle buluştu. Sahne alan Alper Alp ve grubu, geniş repertuvarı, enerjik sahne performansı ve dinleyicilerle kurduğu sıcak diyalogla katılımcılara tam anlamıyla müzik ziyafeti çekti. Hem hareketli hem de duygusal parçalara hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler, yaz akşamının tadını doyasıya çıkardı.



BULUŞMALAR DEVAM EDECEK



Kamusal alanları kültür, sanat ve sosyal yaşamla buluşturmayı hedefleyen Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla hayata geçirilen dinletiler, sezon boyunca farklı müzik gruplarını vatandaşlarla bir araya getirmeyi sürdürecek.



Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Maltepeliler, mahalle kültürünü ve açık havada sosyalleşmeyi destekleyen bu tür organizasyonlar için Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'e ve emeği geçen ekibe teşekkürlerini iletti. Süreyya Plajı Yaz Dinletileri, yaz boyunca her cuma farklı konuklar ve zengin programlarla Maltepe sahilinde müzikseverleri ağırlamaya devam edecek.