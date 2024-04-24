"Değişen dünyanın sigortacısı" BNP Paribas Cardif, "Kadına Değer Sigortası" ile en zor zamanlarında kadınların yanında yer almaya devam ediyor ve kadınlara özgü 7 farklı kanser türünden birine ilk kez yakalanılması durumunda 5 farklı teminat paketi ile poliçe sahibi sigortalıları finansal güçlüklere karşı güvence altına alıyor. Ücretsiz olarak sunduğu asistans hizmetleriyle de fark yaratan "Kadına Değer Sigortası", kadınlara sadece hastalık döneminde değil yaşam boyunca ihtiyaçları olan her alanda destek oluyor.

BNP Paribas Cardif Türkiye Banka Sigortacılığı ve Acente Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, "Kadınlara verdiğimiz değerin özel bir göstergesi olan ‘Kadına Değer Sigortası’yla, kadınlarımızın zor zamanlarında onlara bir adım daha yakınız. Bu sigorta çözümümüzle, kadın sigortalılarımızı Türkiye’de son yıllarda ciddi şekilde artan kadınlara özgü 7 farklı kanser türlerinden birine yakalanmaları durumunda oluşabilecek finansal güçlüklere karşı güvence altına alıyoruz. Asistans hizmetleri kapsamında check-up, mamografi, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen gibi ücretsiz sağlık hizmetleri sunan ‘Kadına Değer Sigortası’ çözümümüz, kariyer geliştiren eğitimler, tasarım hizmeti ve hukuki danışmanlık gibi desteklerle de sektörde fark yaratıyor" diye konuştu.

7 farklı kanser türüne 5 farklı teminat paketi

BNP Paribas Cardif, 18 - 70 yaş arasındaki tüm kadınların faydalanabileceği "Kadına Değer Sigortası" çözümü ile, kadınlara özgü bu 7 farklı kanser türüne 5 farklı teminat paketi sunuyor. BNP Paribas Cardif müşterileri limitleri 100.000 TL ile 1.500.000 TL arasında değişen teminat paketleri arasından, kendi ihtiyaç ve bütçelerine göre en uygun paketi seçebiliyor.

Kadınlara yaşamları boyunca ihtiyaçları olan her alanda tam destek sağlıyor

Kanserin tedavisindeki en büyük etken erken teşhis. Bu sebeple, ‘Kadına Değer Sigortası’ kapsamında tüm müşterilerimize herhangi bir hastalığa yakalanmasa dahi yılda 1 kez ücretsiz mamografi hizmeti veya mini check-up hediye ediyoruz. Bu hizmete ek olarak stres, hareketsiz yaşam ve beslenme düzenindeki değişikliklerin etkisini azaltmak amacıyla ücretsiz online psikolojik danışmanlık, online diyetisyen ve sağlıklı beslenme danışmanlığının yanı sıra Yumurtalık Dondurma, Smear Testi işlemlerinde %30'a kadar indirim sağlıyoruz.

Kadına verdiğimiz değerin bir ifadesi olarak kadınlara sadece hastalık döneminde değil yaşam boyunca ihtiyaçları olan her alanda destek olmayı hedefliyoruz. Yılda 1 kez ücretsiz lastik değişimi, 7/24 yeni doğan bakım ve bilgi hizmetleri gibi hizmetlerimizle poliçe dönemi süresince sigortalılarımızı maddi ve manevi olarak destekliyoruz. Ev temizliği, çocuk bakımı, oyun ablası hizmetlerinde %30'a kadar indirim sağlıyoruz. ‘Kadına Değer Sigortası’, kadınlarımızın toplumdaki rolünü güçlendirmek amacıyla online hizmet paketi kapsamında yayınlanan eğitim başlıkları ile ilgili eğitim, hukuksal danışmanlık, KOSGEB kredi danışmanlığı, Liderlik Akademisi Eğitimi, web sitesi tasarımı, logo ve kurumsal kimlik tasarımı gibi kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik önemli destekler de içeriyor” diye konuştu.