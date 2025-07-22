Dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarlarından biri olan IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ileri teknolojiyle donatılmış askeri araçları ve BMC POWER tarafından geliştirilen yerli ve milli motor ve transmisyon sistemlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarlarından biri olan IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ileri teknolojiyle donatılmış askeri araçları ve BMC POWER tarafından geliştirilen yerli ve milli motor ve transmisyon sistemlerini tanıtan BMC’nin yeni araçlarının lansmanı; Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün teşrifleri ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

BMC, geniş ürün yelpazesiyle hem kara araçları hem de motor ve güç grubu alanında Türkiye’nin savunma sanayi gücünü temsil eden ürün grubunu ziyaretçilerle buluşturmaya ediyor.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, IDEF Fuarı’nda yaptığı açıklamada, BMC olarak tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen, özellikle ordumuzun stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni araçları tanıtmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bu fuarda, TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı, ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı ve Zırhlı Tank Taşıyıcı, ZEYBEK 4x4 – 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç, ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı (35 milimetre silah kuleli) ve Altuğ 8X8 (105 mm) silah kuleli ‘’Tank Avcısı’’ araçlarını ilk kez sergilediklerine dikkat çeken Tosyalı, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını gözeterek yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bu ürünlerimizle ordumuzun sahadaki operasyonel gücüne güç katacağız” diye konuştu.