Leo Lionni'nin sevilen eseri Pezzettino, tiyatro eğitmeni Batuhan Tozkoparan'ın uyarlamasıyla Bursa'da BKM Kitap Çocuk Kulübü kursiyerleri tarafından Nilüfer Özlüce'de sahneye taşındı. Çocuklar, renkli performanslarıyla izleyenleri büyüledi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren BKM Kitap Özlüce Şubesi, neşeli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ünlü yazar Leo Lionni’nin yazdığı ve tiyatro eğitmeni Batuhan Tozkoparan tarafından sahneye uyarlanan çocuk oyunu Pezzettino, BKM Kitap Çocuk Kulübü’nün minik öğrencileri tarafından başarıyla sergilendi.

6 ders saati boyunca kulüpte eğitim gören kursiyerlerin renkli kostümleri ve yaratıcı dekorlarıyla hayat bulan oyun, Pezzettino’nun kendini keşfetme hikâyesini eğlenceli şekilde anlattı. Pezzettino’nun evrensel mesajı olan bireysel kimlik ve aidiyet temaları 'çevre' vurgusu ile izleyicilere aktarıldı.

Çocuk Kulübü öğrencilerinin enerjik performansları, izleyicilerden büyük alkış alırken, ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik bir yandan eğlendirirken, diğer yandan çocuklara da özgüven ve takım ruhu aşıladı.

Çocukların sanatsal yeteneklerini sergileme fırsatı bulan oyun sonunda çocuklar sertifikalandı.