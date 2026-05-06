SASKİ, su tasarrufu bilincini küçük yaşlarda aşılamak amacıyla hayata geçirdiği 'Su Müfettişi' eğitimlerine Hendek Çamlıca İlkokuluyla devam etti. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere suyun sınırsız bir kaynak olmadığı eğlenceli oyunlarla anlatıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin 16 ilçesine yaymaya çalıştığı su tasarrufu bilinçlendirme seferberliğine altyapı yatırımları kadar büyük önem veriyor.

Bu kapsamda düzenlenen 'Su Müfettişi' eğitimleri için Hendek Çamlıca İlkokulu'nda gerçekleştirilen buluşmada, miniklere suyun doğal döngüsü ve korunması gereken en hayati mirasımız olduğu aktarıldı. Güzel havayı fırsat bilen ekipler eğitimi okul bahçesine taşıdı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen programda çocuklar suyu israf etmeden kullanmanın yollarını ve tasarruf tekniklerini oyunlar oynayarak keşfetti. Soru-cevap bölümünde merak ettiklerini uzmanlara yönelten öğrenciler, öğrendiklerini pekiştirerek birer 'Su Müfettişi' unvanı kazandı.

Eğitimin ardından miniklere tasarruf temalı çeşitli hediyeler ve bilgilendirici çizgi romanlar hediye edildi.