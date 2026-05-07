Hatay'da 7 üniversitenin katılımıyla düzenlenen bilgi yarışmasında gençler dezenformasyona karşı farkındalık için yarıştı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

HATAY (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen 'Doğru Bilginin İzinde Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması' Hatay'da tamamlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya Ankara, Hatay, Adana, Mersin, Ağrı, Bartın ve Tunceli'den 7 üniversite bünyesindeki 16 öğrenci topluluğu katıldı.

Final etabının ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ar-Ge Topluluğu birinci olurken, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Genç Gezginler Topluluğu ikinci, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu ise üçüncü oldu.

umhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına konuşan Avukat Rabia Gürer, yarışmanın farkındalık açısından önemli olduğunu ifade ederek öğrencileri tebrik etti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Çokluk ise yarışmanın gençlerin hakikat mücadelesinde aktif rol üstlenmesini teşvik ettiğini belirtti.