İzmir’in sevilen bisiklet paylaşım sistemi BİSİM, yenilenen altyapısı ve kullanıcı odaklı iyileştirmelerin ardından yeni teknolojisiyle sahaya döndü.İZMİR (İGFA) - BİSİM’in Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 500 manuel ve 500 elektrikli yeni bisikletin İzmir halkıyla buluşacağını belirterek, “Bisiklet kullanımını şehrimizde desteklemeye devam edeceğiz. İzmir’imizi karbonsuz, hava kirliliği olmayan bir şehir haline getirmek inşallah bizim yönetimimizde hepimize kısmet olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisikleti kent içi ulaşımın temel unsurlarından biri haline getirmek amacıyla BİSİM’in (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) altyapısını yenileyerek kullanıcı odaklı iyileştirmeler yaptı. BİSİM’in klasik istasyonları kaldırılırken, İzmir Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen mobil uygulama ile kullanıcıların QR kod okutarak saniyeler içinde bisiklet kiralayabilmesi sağlandı. Pilot olarak Karşıyaka ve İnciraltı’nda başlayacak yeni sistemde, kullanıcıların belirlenen alanlar arasında bisikletlerini serbestçe bırakma imkânı da sunuluyor. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen toplantıda BİSİM’in yenilenen yüzünü ve bisikletleri tanıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’de bisiklet yolları ve yayalar için radikal ve önemli kararlar alacaklarını belirterek karbon emisyonunu düşürme hedeflerini aktardı. Tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun, İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Alver, İzmir Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Ümit Yalçın, İzmir Teknoloji AŞ Genel Müdürü Andaç Pamuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

“BİSİM, İZMİR İÇİN SİMGESEL ANLAMDA DA ÖNEMLİ”

Kent içinde bisiklet kullanımını artırmak için çalıştıklarını kaydederek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “BİSİM İzmir için simgesel anlamda da çok önemli. BİSİM, ben göreve gelmeden üç ay önce yenileme ihtiyacı nedeniyle kaldırılmış. Bisikletler eskimiş ve yıpranmıştı. Pek çoğu kullanılmaz durumdaydı. 2014’te başlayan bu gelenek, çok saygı duyduğunuz, inandığımız, İzmir’imizin de ihtiyacı olan bir hizmetti. 500 elektriksiz, 500 elektrikli yepyeni bisikletleri kullanıma sunarak bisiklet kullanımını şehrimizde desteklemeye devam edeceğiz. İzmir, Türkiye’nin en güzel bisiklet rotalarına sahip ili. Deniz kıyısında, keyifli rekreasyon alanlarından geçen 105 kilometrelik bisiklet yolumuz var. Bisiklet gerçekten bir ulaşım aracı. İnsanlar şehir içinde bir yere giderken bisiklet kullansınlar, böyle bir alışkanlık oluşsun istiyoruz ki motorlu araçları daha az kullanalım, karbon emisyonumuz düşük olsun, havamız temiz olsun, trafik daha az olsun” diye konuştu.

“İLK BAŞARAN ŞEHİR İZMİR OLACAK”

İzmir’in 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefi olduğunu anımsatan Başkan Tugay, “Bunu yapmadığımız zaman cezalandırmayacaklar ama bu taahhüdü vermiş olmak değerli bir şey. Gereğini yetine getirirsek İzmir için olabilecek en güzel şeylerden bir olmuş olacak. Her birimize düşen önemli görevler var. En önemlisi, karbon emisyonu ve iklim konusunda bilinçli olmak. Fosil yakıtlar dediğimiz petrol, kömür gibi ürünlerden dolayı havaya salınan karbondioksit, karbonmonoksit atmosferde birikiyor ve anormal sıcaklıklara, anormal atmosfer hareketliliğine, kuraklığa neden oluyor. Biz bunu hissedilir şekilde yaşıyoruz. Bu durumu düzeltmenin tek yolu karbon salımını azaltmak. Eğer Türkiye’de herhangi bir şehir karbon nötr olacaksa bunu ilk başaran İzmir olacak, buna inanıyoruz. Halkımızın da inandığını biliyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ VE RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sessiz sedasız pek çok konuda çalıştıklarını ifade eden Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mütevazı olmayı tercih etmiş insanlarız. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlardan oluşuyor. Bu süreçte karbon nötr olma yolunda çok önemli adımlar atıyoruz. Önümüzdeki süreçte şehrimizde yaya ve bisikletlilerin daha fazla kullanım alanına sahip olması içi önemli ve radikal kararlar alacağız. Bunlar yapmış olmak için yapılan işler olmayacak. Bisiklet yolu yapacaksak nereden başlayıp nerede bittiği belli olacak. Şehir içinde bisiklet ulaşımını sağlamayan bazı noktaları değiştirmek durumunda kaldık ama göreceksiniz, onların yerine güzel bisiklet yolları yapacağız.”

“İZMİR’İN HEDEFİNE KATKI SUNACAKLAR”

Tanıtım toplantısında konuşan İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Alver ise “Türkiye’de bisiklet gezi ve eğlenceli amacıyla kullanılıyor ama biz İzmirlilerin hayatında bisiklet olsun istiyoruz. Toplu taşıma öncesi ve sonrasında istedikleri yere hızlıca ulaşsınlar istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin daha sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir İzmir hedefine yeni bisikletlerin katkısının olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

2014 YILINDAN GÜNÜMÜZE

Kent içinde bisiklet farkındalığını ve kullanımını artırma hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen BİSİM, Türkiye’de bu sistemin öncüsü oldu. Kurulduğu yıllarda, önce Körfez’in güney yakası olan İnciraltı-Alsancak arasında hizmet veren BİSİM, ilk yılında Körfez’i çevreleyen 44 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolunda hizmet ağını genişletti. İki yıl içerisinde istasyon sayısı 35’e ulaşırken, bu sayı ilerleyen yıllarda 60’a çıktı. BİSİM, vapur iskelelerine, metro çıkışlarına, aktarma noktalarına yerleştirilen duraklarla, toplu taşımanın da tamamlayıcı parçası haline geldi.

DAHA TEKNOLOJİK, DAHA ERİŞİLEBİLİR

Karbon nötr şehir olma yolunda hızla ilerleyen İzmir’de, bisikleti şehir içi ulaşımın bel kemiği haline getirmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde BİSİM’in toplu ulaşıma entegrasyonunu yeni teknolojilerle güçlendirdi. Hem sistem hem bisikletler yenilenerek klasik istasyonlar kaldırıldı. Yeni sistemde artık kullanıcılar istasyon aramak zorunda kalmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen İzmirim Kart BİSİM uygulaması sayesinde artık bisiklet kiralamak isteyen yurttaşlar sadece QR kod okutarak işlemlerini saniyeler içinde tamamlayacak. Kart okutmaya, şifre girmeye ya da BİSİM merkezine gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden hızlı, güvenli ve temassız bir kiralama süreci yaşayacak. Uygulamada yer alan haritada belirlenmiş ‘zone’lar (tanımlı alanlar) sayesinde kullanıcı dilediği yerde bisikletini alıp dilediği yere bırakabilecek ve ulaşımda kolaylık sağlanacak. Yeni sistemde yer alan ‘horselock’ ve ‘hublock’ kilitleme özelliği ile bisikletler uydu takibi ile izlenebilecek. Bu kilit sistem hem güvenliği hem de sürdürülebilirliği artıracak.