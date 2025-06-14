Umuda Pedal Derneği, Laodikya Bisiklet Topluluğu ve Pamukkale Bisiklet Derneği’nden 84 bisikletçi pedallarını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocukları için çevirdi. Pamukkale ve Laodikya rotasında 65 km pedal çeviren ekibin bu anlamlı turu sayesinde toplanan bağışlarla TEGV Denizli Ayten-Maksut Çavdar Öğrenim Birimi’nde çocuklar, yeni nesil Bilişim ve Teknoloji Odalarına kavuştu.DENİZLİ (İGFA) - Umuda Pedal Derneği, Laodikya Bisiklet Topluluğu ve Pamukkale Bisiklet Derneği’nden bisikletçiler ile TEGV Mütevelli Heyeti Üyeleri Dr. Erkan Koyuncu, Doç. Dr. Okan Falay ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, pedallarını “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla 30 yıldır çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocukları için çevirdi. Ekip, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Pamukkale ve Laodikya rotasında 65 km pedal çevirerek çocukların geleceğine ışık tuttu. Bu anlamlı tur sayesinde toplanan bağışlarla, TEGV Denizli Ayten-Maksut Çavdar Öğrenim Birimi’nde çocuklar yeni nesil Bilişim ve Teknoloji Odalarına kavuştu. Projenin ikinci etabı, 15 – 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve Umuda Pedal Derneği Başkanı Doç. Dr. Mazhar Çelikoyar ve Prof. Dr. Şefik İğdem’in katılacağı GBI Europe etkinliği ile devam edecek.

Çocuklar kodlama, algoritmik düşünme gibi alanlarda yetkinlik kazanıyor

TEGV’de bilişim ve teknoloji konulu etkinliklere de önem verilerek, çocuklar geleceğe hazırlanıyor. Çocukların bu alanlarda büyük gelişim göstererek geleceğin teknolojisini ve bilişim dünyasını keşfetmelerine olanak tanınıyor. Yüksek performanslı All-in-One bilgisayarlarla donatılan Bilişim ve Teknoloji Odalarında çocuklar, bilişim etkinlikleri sayesinde dijital becerilerini geliştiriyor; kodlama, algoritmik düşünme, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık gibi alanlarda yetkinlik kazanıyor.

“Bisikletçiler öğrenim birimini ziyaret ederek çocukların sevinçlerine ortak oldular”

Umuda Pedal Derneği Başkanı Doç. Dr. Mazhar Çelikoyar şunları söyledi:

“TEGV ile 2018’de tanıştık. Öğrenim birimlerini ziyaretlerimizde tanık olduklarımızla saygımız daha da arttı. Denizli’de, TEGV Denizli Ayten-Maksut Çavdar Öğrenim Birimi’nde ‘Bilişim ve Teknoloji Odası’ kurulması adına bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. İstanbul’dan ve İzmir’den gelen Umuda Pedal Derneği üyeleri Denizli’de yerleşik diğer bisikletçilerle, Pamukkale Bisiklet Derneği ve Laodikya Bisiklet Topluluğu mensuplarıyla birlikte iki ayrı rotada pedal çevirdiler. Bisikletçiler, öğrenim birimini de ziyaret ederek çocukların sevinçlerine ortak oldular. Bu çalışmalarla hem olanakları kısıtlı çocukların modern teknolojik altyapılara ulaşabilmeleri sağlandı, konuyla ilgili farkındalık yaratıldı hem de bisiklet sporuna bir değer daha kazandırılmış oldu. Daha nicelerinin gerçekleşmesi diliyorum.”

“Destek veren tüm bisikletçilere teşekkür ederiz”

Çocuklar adına bisikletçilere teşekkürlerini ileten TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, şöyle konuştu:

“Umuda Pedal Derneği, Laodikya Bisiklet Topluluğu ve Pamukkale Bisiklet Derneği’nden bisikletçiler çocuklarımız için 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Pamukkale ve Laodikya rotasında 65 km pedal çevirdiler. Bu tur kapsamında toplanan bağışlarla TEGV Denizli Ayten - Maksut Çavdar Öğrenim Birimi’nde çocuklarımız yeni nesil Bilişim ve Teknoloji Odalarına kavuştu. Eğitim gönüllüsü bisikletçilerin yer aldığı Umuda Pedal Derneği ile bu ilk etkinliğimiz değil. Dernek, 2018’den bu yana TEGV’li çocuklar için pek çok etkinlik düzenleyerek teknoloji atölyeleri kurulumunu sağlamak üzere bağış topladı. Sürüşlerimizin güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlamak üzere araç ve uzman personel desteği sağlayan Denizli Valiliği’ne, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne, Merkezefendi Belediyesi’ne, Buldan Belediyesi’ne, SAR Arama Kurtarma ve Yardım Derneği’ne, tura katılan tüm bisikletçilere, Umuda Pedal Derneği’ne, Laodikya Bisiklet Topluluğu’na ve Pamukkale Bisiklet Derneği’ne çocuklarımız adına teşekkür ederiz.

“Pedal çevirmekten büyük gurur ve mutluluk duyduk”

Bisiklet sürmeyi seven ve bu sporu yaygınlaştırmayı amaçlayan bir grup bisiklet sever tarafından 2022’de kurulan Laodikya Bisiklet Topluluğu, şunları söyledi:

“Laodikya Bisiklet Topluluğu olarak, TEGV Denizli Öğrenim Birimi’nde ‘Bilişim ve Teknoloji Odası’ kurulmasına destek amacıyla bir bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. Denizli’deki bu sürüşe topluluğumuzdan iki gün boyunca farklı katılımcılarla birlikte toplamda 56 kişi katılım sağladık. Böyle anlamlı bir projeye pedal çevirmekten büyük gurur ve mutluluk duyduk.”

“Toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer almaktan mutluyuz”

2014’te Denizli’de doğayı ve bisikleti seven bir grup gönüllü tarafından kurulan Pamukkale Bisiklet Derneği ise, “Derneğimiz, bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında bisiklet festivalleri düzenledi. Bu festivaller sayesinde Denizli’yi ve kültürümüzü yurt içinden ve yurt dışından gelen katılımcılara tanıtma fırsatı bulduk. TEGV adına düzenlenen bisiklet sürüşüne de destek verdik. Cumartesi günü 15, pazar günü ise 12 kişiyle etkinliğe katıldık. Toplumsal fayda sağlayan bu tür etkinliklerde yer almaktan her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde ücretsiz eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. Vakıf Türkiye genelinde halen 25 ilde 6 Eğitim Parkı, 41

Öğrenim Birimi ve 26 Ateşböceği ile toplam 73 etkinlik noktasında çocuklara nitelikli eğitim desteği vermeye devam ediyor.