Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (İGFA) - Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesi'ne sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye binasında arama başlatırken, mesai için gelen personelin bir süre binaya girişine izin verilmedi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma suçlamalarına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, belediye bünyesinde gerçekleştirilen festival organizasyonları, araç kiralama hizmetleri, gıda alımları, reklam faaliyetleri ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Şüphelilerin bu işlemler üzerinden vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürüldü.

Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki arama ve incelemeleri sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gözaltı ve incelemelerle genişleyebileceği belirtiliyor.