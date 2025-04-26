Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne, Eker Süt Ürünleri de "Minik Adımlar Koşusu" ile katkı sundu. Etkinlik, binlerce çocuğun neşeli adımlarına sahne oldu.BURSA (İGFA) - Her yıl düzenlediği Eker I Run Koşusu ile sporu ve sağlıklı yaşamı destekleyen Eker Süt Ürünleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu minik sporcularla birlikte yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen "23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında Eker tarafından düzenlenen “Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu”, binlerce çocuğun neşeli adımlarına sahne oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bursa’da da renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne, Eker Süt Ürünleri de "Minik Adımlar Koşusu" ile katkı sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde, bu anlamlı güne özel olarak 105 metre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilen koşu 1050 çocuğun katılımıyla yapıldı. Bursa Merinos Parkı’nda kurulan şenlik alanında düzenlenen koşunun startını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey verdi. Minik sporcuların heyecanı ve coşkusu görülmeye değerdi. Minik adımların neşesiyle dolan parkurda hem spor sevgisi hem de bayram ruhu bir aradaydı. Koşuyu başarıyla tamamlayan tüm çocuklara, bu özel günün anısına sürpriz hediyeler takdim edildi. Çocukların, Eker ürünlerinin ikramıyla tatlı bir mola yapması sağlandı.

Eker Süt Ürünleri, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel bayramı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocukların katılımıyla anlamlı ve eğlenceli bir etkinlikle kutlamanın gururunu yaşadı. “Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu”, çocukların bayram sevincini sporla birleştirerek unutulmaz bir deneyim yaşattı.