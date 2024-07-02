Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), uzun süredir üzerinde çalıştığı gümrük müdürlüğü kurulması talebine Bakanlık makamından olumlu yanıt aldı.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) – 27 Haziran 2024 tarihli onay ile Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak Bingöl Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması kararlaştırıldı.

Bingöl TSO Başkanı Kadir Çintay, bu gelişmenin Bingöl ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Çintay, “Gümrük müdürlüğü, ilimizde ticaretin ve ihracatın daha da gelişmesi için önemli bir adım olacaktır. Bingöl TSO olarak, üyelerimize ve ilimize katma değer yaratacak hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz.

Bu önemli gelişmede desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’a, Valimiz Sayın Ahmet Hamdi Usta’ya, İlimiz Vekilleri Sayın Feyzi Berdibek ile Sayın Zeki Korkutata’ya ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederiz. Ayrıca, bu talebimizi ilk olarak ilettiğimiz eski Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a da teşekkürü borç biliriz. Gümrük Müdürlüğü, üyelerimiz ve ilimiz için büyük bir öneme sahiptir ve Bingöl ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.