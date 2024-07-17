Bingöl'de firari durumda olan ve 5 ayrı suçtan aranan bir şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) – İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Şahsın kasten öldürme, hırsızlık, silahla yağma, hükümlü kaçması ve taklit anahtarla hırsızlık gibi suçlardan toplamda 8 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı vurgulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahıs, Adliye işlemlerinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: igf