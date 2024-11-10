Eylül 2023’te lösemi teşhisi konulan ve yaklaşık bir yıldır İstanbul’da tedavi gören Bingöl Rekabet Kurumu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ömer Çetkin’e, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir moral desteği sağladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin futbol kursu aracılığıyla tanıdığı Ömer Çetkin, kanser tedavisi için İstanbul’da bulunuyor.

Okuldan öğretmenleri ve arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şubesi, Ömer için anlamlı bir video hazırladı.

Hazırlanan videoda, Ömer’in öğretmenleri, arkadaşları, ailesi, Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan yer alarak Ömer’e iyi dileklerini iletti.

Video, Ömer için hediye edilen tablet bilgisayara yüklendi ve İstanbul’daki emniyet mensupları tarafından kendisine ulaştırıldı. Ömer ve ailesi, bu anlamlı sürpriz için emniyet mensuplarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Moral videosu için teşekkür eden Ömer Çetkin, “Videoyu çok beğendim ve çok duygulandım. Herkese çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımda oldunuz. Bir hayalim var, polis olmak. İnşallah polis olacağım” dedi.