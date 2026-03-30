Devlet Tiyatroları Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, 3-12 Nisan tarihleri arasında 25 oyun ve 42 temsille sanatseverleri buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Bursa, bahar aylarıyla birlikte bir kez daha uluslararası bir sanat şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Devlet Tiyatroları Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, 3-12 Nisan tarihleri arasında geniş katılımla gerçekleştirilecek.

Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Sırbistan başta olmak üzere Balkan coğrafyasından gelen tiyatro toplulukları; Türkiye'den Devlet Tiyatrosu ekipleri ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu ile birlikte aynı sahneyi paylaşacak. Festival kapsamında 7 yabancı ekip, 17 Devlet Tiyatrosu ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu olmak üzere toplam 25 farklı oyun, 42 temsil ile izleyici karşısına çıkacak.

Gösterimler; Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi ve Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nun yanı sıra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Evi, Barış Manço Kültür Merkezi, Çek-Sanat Görükle Kültür Merkezi ve Fetih Müzesi gibi kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Festival yalnızca sahne performanslarıyla sınırlı kalmayacak. Atölyeler, söyleşiler, sergiler ve ortak üretim etkinlikleriyle sanatın paylaşım alanı genişletilecek. Bu kapsamda Oyun Maketleri Sergisi Bursa Devlet Tiyatrosu fuaye alanında, Büyük Osmanlı Kostümleri Sergisi Sur Yapı Marka AVM'de, Büyük Kostüm Sergisi ise Korupark AVM'de sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Bu yıl ayrıca 'Kamyon Tiyatro' projesiyle tiyatro sahnesi şehir merkezinin dışına taşınarak Büyükorhan, Keles, Harmancık, Orhaneli ve Mudanya'da çocuklarla buluşulacak. Festival kapsamında, Bursa'nın fethinin 700. yılına denk gelmesi nedeniyle ayrı bir anlam taşırken, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Çınarın Gölgesinde' adlı oyunu da ilk kez izleyiciyle buluşacak. 10 gün boyunca Bursa, farklı sahnelerde hayat bulan oyunlarla adeta yaşayan bir kültür ve sanat merkezine dönüşecek.