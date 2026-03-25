Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Dünya Su Günü kapsamında düzenlediği sergi, çevre bilinci ve kadın-doğa ilişkisini sanatla buluşturuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi, Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir sergiye imza attı. 'Doğa, Kadın ve Su' adlı karma sergi, Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Küratörlüğünü üstlenen ve aynı zamanda eserleriyle sergide yer alan Sevinç Yurtseven, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirerek doğa, su ve kadın temalarını ortak bir anlatıda buluşturdu. Sergide, suyun yaşam döngüsü, kadının üretkenliği ve doğayla kurduğu bağ sanat aracılığıyla ele alınıyor. Açılışta konuşan Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsen Özkan, serginin yalnızca estetik bir deneyim sunmadığını, aynı zamanda çevre bilinci oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Özkan, kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekerek, doğa ve suyun korunmasının gelecek nesiller için taşıdığı öneme işaret etti.

Küratör Sevinç Yurtseven ise serginin hazırlık sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sanatın birleştirici gücüne inandıklarını belirtti. Yurtseven, eserlerde suyun döngüsü, doğa ile insan arasındaki denge ve çevresel sorumluluk temalarının işlendiğini ifade etti. 'Doğa, Kadın ve Su' sergisi, ziyaretçilere hem görsel bir deneyim sunuyor hem de doğa ve suyun korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.