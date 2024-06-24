Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde son günlerde hava sıcaklığın artması sonucu ilçeyi Bursa'ya bağlayan karayolunun bazı bölgelerinde asfalt erimesi yaşandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi ve İstanbul - Antalya D650 karayolunda bulunan Pazaryeri Kavşağı arasında kalan kısımlarında eriyen asfaltta sürücülerin zor anlar yaşamamaları için Karayolu 14. Bölge 144 Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kumlama çalışması yapıldı.

352 kişi KOSKEM ile hayata tutundu 352 kişi KOSKEM ile hayata tutundu

9 günlük Kurban bayramı tatili süresince çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler özellikle bin 150 rakımlı AHI dağında eriyen asfalt nedeniyle trafiğin aksamaması için kumlama çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: igf