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Kadınlar tarafından üretilen çikolataların organik ve katkısız olduğu da belirtildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İpsala Halk Eğitim Merkezi köşesinde açılan İpsala çikolatası satış noktası İpsalalıların ve bölge halkının hizmetine girdi .

İpsala'da kadınlar tarafından üretilen organik çikolatalar satışa sunulmaya başlandı.

Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu

Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu

Edirne'de İpsala Kaymakamlığı'nın girişimiyle İpsalalı kadınların ürettiği çikolatalar için satış noktası hizmete girdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala Kaymakamlığı’nın girişimiyle İpsalalı kadınların ürettiği çikolatalar için satış noktası hizmete girdi.