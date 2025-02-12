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Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimi ve satışına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen son operasyonda, H.Ç. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada: 12 litre etil alkol, 4 litre menşei belirsiz alkollü içki ele geçirildi.

Edirne Keşan'da SGK borçları için arsa satışına oy çokluğu

Edirne Keşan'da SGK borçları için arsa satışına oy çokluğu

Bilecik'te kaçak içki üretimi ve satışına yönelik operasyonda 12 litre etil alkol ve 4 litre menşei belirsiz içki ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkollü içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerini sürdürüyor.