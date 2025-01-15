Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Değerlendirmesi ve 2025 faaliyet planlama toplantısı düzenlendi.BİLECİK (İGFA) - 2024 yılında çiftçilere sağlanan destekler ele alındı. 2024 yılı itibariyle, 2.257 çiftçiye toplamda 30.325.055 TL destek sağlandı. Bu desteklerin şehrimize ekonomik katkısı ise toplam 259.200.000 TL olduğu belirtildi. Yerel tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin sürdürülebilir üretim yapabilmesi adına önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2025 yılı için belirlenen hedefler doğrultusunda, tarım ve orman verimliliğini arttırmaya yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, çiftçilere yönelik eğitim ve destek programlarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı sonunda, 2025 yılı için belirlenen faaliyet planları ve stratejik hedefler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.