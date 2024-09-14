Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 17 defa Türk Kızılayına kan bağışında bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Bronz Madalya Beratı ile ödüllendirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde Türk Kızılay’ının düzenlediği kan bağış kampanyalarının tamamına katılan ve birçok hasta için kan bağışında bulunan 67 yaşındaki Anadolu Ajansı Pazaryeri muhabiri İbrahim Öztosun’a Türk Kızılayı Eskişehir Kan Merkezi yetkilisi Dr. Harun Ömer tarafından bronz madalya beratı verildi.

Kendisinin sağlık sorunları nedeniyle 2 yıldır kan veremediğini söyleyen İbrahim Öztosun, Pazaryeri ilçesinde Türk Kızılay'ın düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyalarında 17 defa kan bağışı gönüllüsü olduğunu ve hastanelerde acil hastalar için de 10 kez toplamda 27 defa kan bağışladığını ifade etti.