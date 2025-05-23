İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği olağan meclis toplantısı, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın ev sahipliğinde Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirildi. Bölgesel kalkınma ve turizm alanında iş birliğinin pekiştirildiği toplantıya Bilecik’in vizyoner belediye başkanları damga vurdu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecikli başkanların Bursa İznik'te düzenlediği toplantıya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve Gölpazarı Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan başta olmak üzere çok sayıda yerel yönetici, akademisyen ve bürokrat katıldı.

Toplam 10 gündem maddesinin ele alındığı meclis toplantısında, bölgesel turizm projeleri, kültürel etkinlikler ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

Özellikle Bilecikli başkanlar, tarihi İpekyolu’nun canlandırılması, yöresel değerlerin tanıtılması ve yerel kalkınma hedeflerinin güçlendirilmesi konusunda aktif rol oynadı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bölgeler arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bilecik’in tarihi ve kültürel potansiyelini bu birlik sayesinde daha geniş kitlelere tanıtacağız” dedi. İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da sürdürülebilir turizm vurgusu yaparak doğayla uyumlu kalkınma projelerinin altını çizdi.

Toplantı sonunda Orhangazi, Arifiye, Kalecik, Nallıhan ve Güdül ilçelerinin birliğe katılımı oy birliğiyle kabul edilirken, bu genişleme kararı İpekyolu Belediyeleri’nin bölgesel güç birliğini daha da pekiştirdi.

Ev sahibi İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Bugün sadece bir toplantı yapmadık, ortak geleceğimiz için güçlü bir adım attık” diyerek sürecin önemini vurguladı.

Toplantı sonrası heyet, İznik’in tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek ilçenin turizm potansiyeli hakkında yerinde bilgi aldı.