Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitim-öğretim hayatına kazandırılan yeni okul binasında incelemelerde bulunarak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldi.BİLECİK (İGFA) - Vali Aygöl, okuldaki modern eğitim koşulları ve öğrencilerin gelişimiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi. 2023 yılı Kasım ayında temeli atılan, 8 derslikten oluşan İnhisar Atatürk İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, modern imkanlarıyla bugün geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı yetiştiriyor.

Vali Aygöl, “Geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen gençlerimiz için her alanda daha iyi bir eğitim sunmaya kararlıyız. Bu yeni okulumuz, sadece öğrencilerimize değil, öğretmenlerimize, velilerimize ve İnhisar ilçemize de büyük bir katkı sağlayacaktır,” dedi.

Yeni okul binasının, İnhisar ilçesindeki eğitim kalitesini artırmak ve gençlere daha iyi bir gelecek için yetişmesini sağlamak adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.