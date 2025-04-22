Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün başkanlığında, Merkez mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Muhtarlar Toplantısı” İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlendi. Kurum amirlerinin de yer aldığı toplantıda, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri detaylı şekilde değerlendirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Toplantıda konuşan Vali Aygöl, her mahallenin ve köyün kendine özgü sorunları ve ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve etkili çözümler üretmek önceliğimizdir. Amacımız, Bilecik’in her noktasını daha yaşanabilir hale getirmek,” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, il genelinde devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu. Yerel yönetimler ile vatandaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar masaya yatırıldı.

Toplantının sonunda muhtarların şehir yönetimindeki kritik rolüne dikkat çeken Vali Aygöl, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sesi ve temsilcisidir. Hep birlikte çalışarak, Bilecik’i daha güçlü ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz,” dedi.