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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine hızla Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, kazada hafif şekilde yaralanan Kemal D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl’den Pazaryeri yönüne seyir halinde olan 16 RP 436 plakalı minibüsün sürücüsü Kemal D., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bilecik Pazaryeri'nde, Kınık Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs kuru dere yatağına uçtu, sürücü Kemal D. hafif yaralandı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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