Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuklara polislik mesleğini eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve 'öğrenci dostu şehir' vizyonunun önemli bir parçası olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında kütüphaneyi ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen etkinlikte polis memurları, çocuklara polislik mesleğini eğlenceli ve öğretici yöntemlerle anlattı. Görseller eşliğinde 'Polis kimdir?', 'Polis ne iş yapar?' gibi sorulara cevap veren ekipler, trafik kuralları, yaya geçitleri ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken temel güvenlik konularında da bilgilendirme yaptı.

Çocukların merak ettiği soruların içtenlikle cevaplandığı etkinlikte, minikler polislik mesleğine dair önemli bilgiler edinirken keyifli anlar yaşadı. Veliler de gerçekleştirilen bu eğitici ve farkındalık oluşturan ziyaret dolayısıyla emniyet teşkilatına ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Düzenlenen bu tür etkinliklerle çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesi hedeflenirken, kurumlar arası iş birliğiyle toplumsal farkındalık da güçlendiriliyor.