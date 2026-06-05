İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Edip Akbayram ve Volkan Konak'ı vefatlarının birinci yılında özel bir konserle andı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede sanatçıların sevilen eserleri binlerce kişinin eşliğinde seslendirildi.

İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıl mart ayında yaşamını yitiren Edip Akbayram ve Volkan Konak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası tarafından düzenlenen 'Edip Akbayram & Volkan Konak Anma Konseri' ile Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda anıldı.

Şef Şenol Şentürk yönetimindeki ücretsiz konserde solistler Çağrı Ergin, Hasan Karar, Hüseyin Tolu, Merve Mete ve Su Tamay sahne aldı. Konserde, iki usta sanatçının hafızalara kazınan eserleri seslendirildi.

Edip Akbayram'ın 'Aldırma Gönül', 'Hasretinle Yandı Gönlüm' ve 'Güzel Günler Göreceğiz'; Volkan Konak'ın ise 'Dido', 'Mimoza Çiçeğim' ve 'Efulim' adlı eserleri dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sanatseverlerin şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konser, uzun süre ayakta alkışlandı.