Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deprem riski nedeni ile yıkılıp yeniden yapılan Kuruçeşme Merkez Camii inşaatında incelemede bulundu. Başkan Büyükakın, çalışmaların hızlı ilerlediği yeni caminin bölgeye değer katacağını vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Sadece Hizmet Ettik' sloganıyla kent genelindeki yüzlerce projede inşa çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çalışmaları inceleyerek gelinen son durum hakkında bilgi alıyor. Başkan Büyükakın son olarak Kuruçeşme Merkez Camii inşaatında incelemelerde bulundu. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, teşkilat yöneticileri, İzmit Belediye Meclis üyeleri ve cami dernek yöneticileri de inceleme gezisinde kendisine eşlik etti.

Fen İşleri Daire Başkanı Dağhan Çelebi'den bilgi alan Başkan Büyükakın, Kuruçeşme Merkez Camii çalışmalarının hızlı ilerlediğini vurguladı. Bölgeye değer katacak yeni caminin özel bir mimariye sahip olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, şimdiden Kuruçeşmelilere hayırlı olmasını diledi. Başkan Büyükakın, incelemenin ardından bölge esnafı ve cami derneği üyeleri ile bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

1.091 KİŞİ KAPASİTELİ

Kent genelindeki ibadethanelere destek olan Kocaeli Büyükşehir, Kuruçeşme Merkez Camii'ni 2 bin 75 metrekarelik bir alanda inşa ediyor. Caminin 871 metrekare olan taban oturumunda 165 kişi kapasiteli çok maksatlı salon, Kur'an Kursu, bay-bayan WC, abdesthane, temizlik odası, engelli WC, görevli odası, harim katında 492 kişi kapasiteli camii (harim), giriş revakları, son cemaat mahalli, müezzin mahfili, hanımlar bölümü, yan sahınlar, ön sahın, mahfil katında 153 kişi kapasiteli mahfil, avluda ise 14 metrekarelik şadırvan yer alacak. Camide bin 91 kişi aynı anda ibadet edebilecek.