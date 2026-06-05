Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Destek Bizden Hasat Sizden' projesi kapsamında geçtiğimiz yıl dağıtılan buğday, arpa ve yem bitkisi tohumları üreticilerin tarlalarında yeşermeye başladı. Üreticiler, sağlanan desteklerin üretime önemli katkı sunduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin maliyet yükünü azaltmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kırsal kalkınma projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 'Destek Bizden Hasat Sizden' projesi ile üreticilere buğday, arpa ve yem bitkisi tohumu desteği sağlandı. 2025 yılı içerisinde yürütülen proje kapsamında Manisa genelinde toplam bin 906 üreticiye 524 bin 925 kilogram buğday, arpa ve yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Üreticiler tarafından mevsiminde toprakla buluşturulan tohumlar, baharın gelmesiyle birlikte filizlenerek tarlalarda büyümeye başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de üreticileri ziyaret ederek ekilen alanlarda incelemelerde bulundu. Yapılan ziyaretlerde üreticilerin projede verilen desteklerin izleme ve değerlendirmesi yapıldı. Tohum alan vatandaşların ekimleri yapıp yapmadığı yanı sıra dağıtılan tohumların çıkış ve verimlilikleri de takip edildi.



ÜRETİCİLER ÇOK MEMNUN

Yayakırıldık Mahalle Muhtarı Mehmet Kahraman, verilen desteklerin üreticiler açısından önemli olduğunu ifade ederek, 'Besim Başkanımızdan buğday ve arpa destekleri aldık. Köylülerimiz de tohumları tarlalarına ekti. Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle dere kenarındaki bazı alanlarda olumsuzluk yaşandı ancak genel olarak ürünlerden memnunuz. Çiftçilerimize verilen desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz' dedi.



Yayakırıldık Mahallesi'nde üreticilik yapan Hakkı Işık ise dağıtılan tohumların veriminden memnun olduklarını belirterek, 'Tohumlarımızı alıp tarlamıza ektik. Hayvan gübresi ve suni gübre kullandık. Şu an tarlamız oldukça güzel görünüyor. Verilen tohumların cinsi çok kaliteli. Başkanımıza teşekkür ediyoruz' diye konuştu.



Projeden yararlanan üreticilerden Mehmet Erçetin de desteklerin devam etmesini istediklerini ifade ederek, 'Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduk. Sağ olsun Besim Başkanımız böyle bir destekte bulundu. Tohumlarımızı alıp ektik ve genel olarak memnunuz. Soğuk hava ekinleri biraz etkiledi ancak yine de güzel sonuç aldık. Bu tür desteklerin sürmesini istiyoruz' ifadelerini kullandı.