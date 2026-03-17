Bilecik'te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilçedeki sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Hastane yönetimi ve personeliyle bir araya gelen Tekin, 'Sağlık çalışanlarımız, fedakarlığın ve merhametin dünyadaki adıdır' dedi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İlçe Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve Belediye Meclis Üyeleri Selami Özdil ile Özcan Özkar'dan oluşan kalabalık bir heyetle Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

YÖNETİMLE BİR ARAYA GELİNDİ

Ziyaret programı kapsamında Pazaryeri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abbas Karakurt ve Hastane Müdürü Mehmet Şah Yüce'yi makamlarında ziyaret eden heyet, ilçedeki sağlık hizmetlerinin genel durumu hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Tekin, pandemi döneminden bu yana omuzlarındaki yük katlanarak artan sağlık personeline ilçesi adına teşekkürlerini sundu.

BAŞKAN TEKİN'DEN DUYGU YÜKLÜ AÇIKLAMA

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sağlık çalışanlarının toplumun görünmez kahramanları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Bugün, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan kıymetli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlamak için buradayız. Onlar, en zor anlarımızda uzanan şifa eli, umutsuzluğa düştüğümüzde sığındığımız limandır. Kendi canlarını hiçe sayarak başkalarının canını yaşatmak için mücadele eden bu yüce mesleğin mensuplarına minnettarız. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman sağlık ordumuzun yanındayız, destekçisiyiz. Başhekimimiz Sayın Abbas Karakurt ve Müdürümüz Sayın Mehmet Şah Yüce nezdinde, ilçemize değer katan tüm sağlık personeline şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız!'