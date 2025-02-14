Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde soğuk ve karlı günlerin ardından yüzünü gösteren güneş, vatandaşları dışarıya çekti. Güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri, Fatma Koç Parkı’na akın ederek keyifli anlar yaşadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Türkiye’nin ilk otobüs firmasını 1926 yılında kuran Pazaryerili merhum Kamil Koç’un kızları tarafından 2010 yılında yaptırılan Fatma Koç Parkı, geçtiğimiz yıl Pazaryeri Belediyesi'nce bakımı yapılarak restore edilmişti. İlçe Meydanı'nda bulunan tek park unvanını taşıyan Fatma Koç Parkı, halkın dinlenmeleri ve vakit geçirmelerine vesile oluyor. Özellikle hafta sonları Pazaryeri’nin en popüler buluşma noktalarından biri olan Fatma Koç Parkı bu kez soğuk havanın ardından misafirlerini ağırladı.

Bilecik'te vatandaşlar, uzun süren soğuk havaların ardından açık havada vakit geçirmenin tadını çıkarırken, Pazaryeri ilçesinde daha fazla sosyal alan yapılmasını talep etti.