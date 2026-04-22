KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denizcilik faaliyetlerine ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacı ile kent genelindeki 340 balıkçıya destek malzemesi dağıttı.

Başkan Büyükakın, Kocaeli'de tarım ve hayvancılığın yanı sıra balıkçılığın da sürdürülebilir olması için çalıştıklarını vurguladı.

BALIKÇILIĞA CAN SUYU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denizcilik faaliyetlerine ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacı ile hayata geçirilen 'Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi' kapsamında 5'inci destek paketinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Seka Deniz Düğün Salonu'ndaki törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ali Sarı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, balıkçılık kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri ile destek almaya hak kazanan balıkçılar katıldı.

Törende 12 metre altı küçük ölçekli balıkçı teknesine sahip olan 340 balıkçıya teknelerin bakım ve onarım süreçlerinde kullanılabilecek çeşitli ekipman ve malzemeleri içeren kolileri dağıtıldı.

'ÜRETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'

Başkan Büyükakın, Kocaeli'de üretimin her alanına verdikleri desteğin önemine değinerek, bu anlamda 'can suyu' sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Tarım ve hayvancılığın yanında balıkçılığın da sürdürülebilir olması için projeler ürettiklerini belirten Büyükakın şunları söyledi: 'Bu toplumun üretmesi lazım. Dolayısıyla bu şehrin belediyesinin, bu şehrin insanı her ne yapıyorsa o alanda destek vermesi gerekir. Söz konusu hayvancılıksa o alanda, balıkçılıksa o alanda destek veriyoruz. Bugünkü malzemelerimizi de kooperatif başkanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda dağıtıyoruz.'

'19.7 MİLYON LİRALIK DESTEK VERDİK'

'Projemiz müsilaj döneminde başladı. Bugün 340 balıkçı kardeşimiz 6 milyon liralık bir destek alıyor. 2022 yılından bugüne kadar toplam 19 milyon 700 bin liralık destek verdik. Buradaki amacımız, sizin işlerinizi biraz daha kolaylaştırmak ve balıkçılık devam etsin diye teşvik etmek. Bizim, denizin bereketine odaklanmamız lazım. Bugüne kadar İzmit Körfezi'ne 54 bin balık bıraktık. Bir yandan denizi temizliyoruz bir yandan da balıklar yuva yapsın diye yapay resifler bırakıyoruz. Deniz temizliği ile ilgili yaptığımız çalışmaların Avrupa'da eşi benzeri yok. 23 arıtma tesisimizle de evlerdeki kanalizasyon sularını denize bırakmıyoruz. Denizdeki bereketin artması için bunların yapılması gerekiyor.'

'BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ'

Dünya nüfusunun her geçen yıl arttığını hatırlatan Başkan Büyükakın, bu nedenle de gıdanın büyük önem kazandığını ifade etti. Büyükakın, 'Toprak ekilmediği zaman, denizde balık kalmadığı zaman bu insanlar ne yiyip ne içecek? Denizi ve toprağı muhafaza etmediğimizde gıda güvenliği riski ile karşılaşacağız. Akıllı idarecilerin hem tarımı hem hayvancılığı hem de denizi desteklemesi gerekiyor. Biz yeşil vatanı da mavi vatanı da koruyoruz. Bu noktada herkese görevler düşüyor. Avlanma kurallarına uymamız gerekiyor. El ele vereceğiz. Neyi destekleyeceğimize hep beraber karar verip, İzmit Körfezi'nin hayatta kalması için hep birlikte çalışacağız' dedi.

BAŞKANLAR VE BALIKÇILAR MEMNUN

Başkanlardan Ali Sarı konuşmasında, 'Tekne bakımlarının oldukça zorlaştığı bir dönemde, deniz esnafının halinden anlayan 'Deniz varsa hayat vardır' diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi. Vedat Doğusel ise Kocaeli'nin denizcilik başkenti olduğunu ifade ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin önemine değindi. Konuşmaların ardından tekne sahiplerine, destek malzemesi kolileri teslim edildi.

2022'DEN BU YANA DESTEK VERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılından bu yana sürdürülen proje ile küçük ölçekli balıkçılar düzenli olarak desteklenirken aynı zamanda denizlerde daha güvenli ve sürdürülebilir bir avcılık yapılmasına katkı sağlıyor. Her yıl genişletilerek devam eden proje kapsamında hazırlanan paketlerde zehirli boya, beyaz boya, macun, çizme ve yağmurluk gibi bakım ve çalışma sürecinde ihtiyaç duyulan temel ekipmanlar yer alıyor. Projeden bugüne kadar 1.569 balıkçı faydalandı.