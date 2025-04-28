Bilecik’te her hafta farklı bir okulda mesaiye başlayan Vali Şefik Aygöl, bu haftaya Bozüyük’teki Güzel Sanatlar Lisesi ve TOKİ İlkokulu ziyaretleriyle başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ziyaret kapsamında tüm okullarda uygulanan “Her Gün 20 Dakika Kitap Okuma” etkinliğine katılan Vali Aygöl, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Ardından öğrenciler, hazırladıkları çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergiledi. Program, öğretmenler odasında düzenlenen toplantıyla sona erdi.

Eğitime ve öğrencilerle birebir iletişime büyük önem veren Vali Aygöl, öğretmenlerle gerçekleştirdiği toplantıda okulun ihtiyaçları ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.