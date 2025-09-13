Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in, AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Erdoğan, “Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet veririz. Eğitim programlarımız, teşkilatımızın beraberliğine çok ciddi katkılar yapıyor. Bir taraftan teşkilat mensuplarımızı bilgi, beceri, tecrübe ve birlikte çalışma kültürü noktasında geliştirirken, diğer taraftan da yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “10 yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Buradan geriye dönüş olmayacak. “İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar.” ifadelerini kullandı.