Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğiyle Esat Hâl Galeri'de sanatseverlerle buluşan 'Beygir Gücü' sergisi 7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle devam ediyor. 4 Haziran'da açılan sergi; 20 günde 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Sergi; 31 Aralık 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğiyle açılan 'Beygir Gücü' sergisi, zengin koleksiyondan oluşan özel bir seçki ile Ankaralı sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ve 4 Haziran'da sanatseverlere kapılarına açan sergiyi 20 günde 20 bini aşkın vatandaş ziyaret etti. Sergi; 31 Aralık 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

'20 GÜNLÜK KISA SÜREDE 20 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİMİZİ AĞIRLADIK'

'Beygir Gücü' sergisine 7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Esat Hâl Galeri Sorumlusu Aysun Aydos, şöyle konuştu:

'Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Koç Holding iş birliğiyle 4 Haziran'da Esat Hâl'de açılmış olan Beygir Gücü ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 20 günlük kısa bir sürede 20 bini aşkın ziyaretçimizi ağırladık. Serginin bu kadar yoğun ilgi görüyor olması bizi çok mutlu etti. Sergimizde 600'ün üzerinde eserlerimiz bulunuyor. Henüz gelmemiş görmemiş olan herkesi Esat Hâl'de bulunan galerimize bekliyoruz.'