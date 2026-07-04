İzmir Gaziemir Belediyesi, Madımak Katliamı'nın 33. yılında düzenlediği 'Üç Ozanın Dilinden; Türkülerle Var Olmak' konseriyle, katliamda yaşamını yitirenleri andı. Başkan Ünal Işık, 'Madımak, bu ülkenin vicdanında hâlâ kanayan büyük bir yaradır' diyerek adaletin yerini bulması ve gerçek sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Gaziemir Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenleri, düzenlediği 'Üç Ozanın Dilinden; Türkülerle Var Olmak' konseriyle andı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğinde, Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nde yakılarak yaşamdan koparılan 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel emekçisi türkülerle anıldı.

Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı konserde, Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren halk ozanları Muhlis Akarsu, Nesimi Çimen ve Hasret Gültekin'in unutulmaz türküleri seslendirildi. Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen yönetimindeki koro, solo ve koro performanslarıyla salonu dolduran dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.



Anma programında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Madımak Katliamı'nın yalnızca geçmişte yaşanmış bir acı olmadığını vurgulayarak, 'Madımak, bu ülkenin vicdanında hâlâ kanayan büyük bir yaradır. O gün yakılmak istenen yalnızca bedenler değildi; bir kültürdü, bir inançtı, bir düşünceydi. Bir türkünün sesi, bir şiirin nefesi, bir halkın kardeşlik umuduydu' dedi.



Türkülerin susturulamadığını belirten Başkan Ünal Işık, 'O güzel insanların ışığını söndüremediler. Türkülerini susturamadılar. İsimlerini bu ülkenin hafızasından silemediler. Biz de insanlık yolundan dönmeyeceğiz. Barıştan, kardeşlikten, adaletten vazgeçmeyeceğiz. Karanlığa karşı aydınlığı, nefrete karşı sevgiyi, sessizliğe karşı vicdanı savunmaya devam edeceğiz' diye konuştu.



Madımak'ta yaşamını yitirenleri saygı, özlem ve rahmetle anan Başkan Işık, 'Madımak'ı unutmayacağız. Yitirdiğimiz canları unutmayacağız. Işıkları hiç sönmeyecek, türküleri hiç susmayacak. Suçluları ve onları koruyanları da unutmayacağız. Madımak Oteli gerçek anlamda bir Utanç Müzesi olana kadar, gerçek sorumlular ortaya çıkana kadar adalet talebimiz bitmeyecek. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve zulme karşı direneceğiz' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.